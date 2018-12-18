Versace’nin yeni reklam kampanyasına Irina Shayk ve Bella Hadid damgası

Versace 2019 İlkbahar Yaz koleksiyonunun reklam kampanyası için 90'lı yıllardaki reklamlara bir saygı duruşu niteliğinde çekimler yaptı. Kampanyaya Irina Shayk ve Bella Hadid damgasını vurdu.

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Dünyaca ünlü moda evi Versace şu sıralar geçmişe dair hazırladığı projelerle gündemde. Geçtiğimiz ay abisi Gianni Versace’nin anısına 1990’lardaki koleksiyonlarına bir saygı duruşu niteliğinde defile yapan marka, şimdi de 2019 İlkbahar Yaz koleksiyonunun reklam kampanyasıyla dikkat çekiyor.

Süper modeller Bella Hadid ve Irina Shayk’ın yer aldığı kampanyada ayrıca Shalom Harlow, Rianne van Rompaey, Imaan Hammam, Adut Akech, Kris Grikaite, Vittoria Ceretti ve Blesnya Minher de var. Koleksiyonun fotoğraflarını Steven Meisel çekti.

Versace’nin, yeni koleksiyonu, Amerikalı görsel sanatçı Richard Avedon'un 90'lı yıllardaki reklamlarına bir saygı duruşu olarak yorumlandı.