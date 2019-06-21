Vetements, Okyanusun Kalbi’ni gün yüzüne çıkardı

Sokak giyimini temsil eden Vetements, dün enteresan bir defileye imza attı. Bir McDonald’s şubesinde 2020 İlkbahar Yaz erkek koleksiyonunu sergileyen marka, izleyicileri restorana oturttu, ellerine patates cipsi verdi ve tasarımlarını tanıttı.

Ne var ki ‘Tasarım’ demekten bir hayli uzak olan kıyafetler her ne kadar tasarımcı Demna Gvasalia’in protest tarzını yansıtsa da, ‘Bunu kim giyecek’ demekten kendinizi alamıyorsunuz. Zira güvenlik kıyafetinden garsona, polis kostümünden sağlık personeline, 80’lerin resmi kıyafetlerinden geri dönüştürülmüş jean pantolonlara pek çok mesleğe ait tasarım görmek mümkün. Üstelik bu kıyafetlerin bir çoğu parmak arası terlik ve çizmelerle kombinlenilmiş… İşte bu tip tasarımları alanlar olursa ki muhtemelen giyenleri göreceğiz, işte o gün kapitalizmin açgözlülüğünü görmüş olacağız.

Gvasalia'ya göre Vetements, modayla ilgilenmeyenlere hitap edebilecek bir marka değil. Biz moda ile ilgileniyoruz lakin özellikle bu koleksiyon yine de hitap etmedi maalesef…

Defilede hoşumuza giden detaylar da vardı. Örneğin Titanik filminde Rose karakterinin taktığı Okyanusun Kalbi kolyesi de koleksiyonda yer almış. Filmin ikonik parçalarından biri haline gelen kolye ‘I Love Paris Hilton’ yazılı bir basic tişört ile kombinlenmiş.

