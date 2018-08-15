Victoria & Albert Müzesi ilk kez iç çamaşırı koleksiyonu çıkardı

Londra'da bulunan Victoria & Albert Müzesi Coco de Mer ile bir iç giyim koleksiyonu çıkardı. Müzecilik tarihinde bir ilk olan bu durum moda dünyasında heyecan yarattı.

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Moda ile ilgilenenlerin, modayla ilgili her türlü bilgiye ulaşmak isteyenlerin, hem tarihsel hem inovatif sergilere meraklı olanların en sevdikleri müzelerden biri olan Victoria & Albert Müzesi, ilk kez bir iç çamaşırı koleksiyonu hazırladı.

Londra’da bulunan bu müze 1857 yılında açıldı ve South Kensington semtinde olduğu için adı da South Kensington Müzesi’ydi. 1899’da dönemin sevilen Kraliçesi Victoria ve kocası Prens Albert'e ithafen ismi Victoria ve Albert Müzesi olarak değiştirildi. Günümüzde büyük bir öneme sahip olan müze özellikle moda anlamında da her türlü bilgilin bulunduğu özel bir yer.

17. yüzyıldan günümüze kadar gelen korselerden, Vivienne Westwood, John Galliano gibi tasarımcıların tasarımlarına kadar görebileceğiniz geniş bir kostüm seçkisine sahip olan bu müze şimdiye kadar pek çok projede yer aldı, markalarla işbirlikleri yaptı. Yeni işbirliği ise Coco de Mer ile oldu.

Marka ile özel bir iç çamaşırı koleksiyonu hazırlayan müze, koleksiyonun hazırlanmasında 18. yüzyılın cam şişlerinden, altın işlemelerden, ipek yastık kılıflarından ilham aldı. Botanik desenlerin yer aldığı koleksiyon 32 parçadan oluşuyor.

Bu özel işbirliği ile ilgili açıklama yapan markanın Ceo’su Lucy Litwack “V&A Müzesini çok seviyorum, İngiliz mirası olan ve güzelliğe tutkusu olan iki marka olarak mükemmel bir uyum sağladık” diyor. Daha önce bu kadar çok desenli tasarımlar yapmayan Coco de Mer için bir ilk olan bu iç giyim parçaları her yaştan kadına hitap ediyor.