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Victoria & Albert Müzesi ilk kez iç çamaşırı koleksiyonu çıkardı
Victoria & Albert Müzesi ilk kez iç çamaşırı koleksiyonu çıkardı
Londra'da bulunan Victoria & Albert Müzesi Coco de Mer ile bir iç giyim koleksiyonu çıkardı. Müzecilik tarihinde bir ilk olan bu durum moda dünyasında heyecan yarattı.
Hale Ceylan BARLAS
Moda 15 Ağustos 2018 - 10:40

Moda ile ilgilenenlerin, modayla ilgili her türlü bilgiye ulaşmak isteyenlerin, hem tarihsel hem inovatif sergilere meraklı olanların en sevdikleri müzelerden biri olan Victoria & Albert Müzesi, ilk kez bir iç çamaşırı koleksiyonu hazırladı.

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Koleksiyonu bir müze çıkarınca haliyle fiyatlar da bir hayli yüksek. Örneğin Sanat ve El Sanatları Hareketi’nin bir öncüsü olarak tasarlanan motifli kırmızı set.. Uzun sabahlık 4 bin 800 TL. Uzun gecelik 3 bin 900 TL. Sütyen 925 TL, külot ise 845 TL.

Londra’da bulunan bu müze 1857 yılında açıldı ve South Kensington semtinde olduğu için adı da South Kensington Müzesi’ydi. 1899’da dönemin sevilen Kraliçesi Victoria ve kocası Prens Albert'e ithafen ismi Victoria ve Albert Müzesi olarak değiştirildi. Günümüzde büyük bir öneme sahip olan müze özellikle moda anlamında da her türlü bilgilin bulunduğu özel bir yer.

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Kırmızı botatik desenli iç çamaşırı seti… Kırmızı sabahlık 3 bin 500 TL. Babydoll 2 bin 400 TL. Külot 800 TL. Sütyen ise 1000 TL..

17. yüzyıldan günümüze kadar gelen korselerden, Vivienne Westwood, John Galliano gibi tasarımcıların tasarımlarına kadar görebileceğiniz geniş bir kostüm seçkisine sahip olan bu müze şimdiye kadar pek çok projede yer aldı, markalarla işbirlikleri yaptı. Yeni işbirliği ise Coco de Mer ile oldu.

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Siyah çiçek desenli set diğerlerine göre biraz daha uygun sayılabilir. Gecelik 2 bin 400 TL. Külot 800 TL, sütyen ise 920 TL…

Marka ile özel bir iç çamaşırı koleksiyonu hazırlayan müze, koleksiyonun hazırlanmasında 18. yüzyılın cam şişlerinden, altın işlemelerden, ipek yastık kılıflarından ilham aldı. Botanik desenlerin yer aldığı koleksiyon 32 parçadan oluşuyor.

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Mavi işlemeli sette de durum farklı değil… Sabahlık 3 bin 500 TL. İp askılı gecelik 3 bin 200 TL. Bodysuit 2 bin 800 TL. Külot 1100 TL, sütyen ise 1600 TL…

Bu özel işbirliği ile ilgili açıklama yapan markanın Ceo’su Lucy Litwack “V&A Müzesini çok seviyorum, İngiliz mirası olan ve güzelliğe tutkusu olan iki marka olarak mükemmel bir uyum sağladık” diyor. Daha önce bu kadar çok desenli tasarımlar yapmayan Coco de Mer için bir ilk olan bu iç giyim parçaları her yaştan kadına hitap ediyor.

Son güncelleme: 11:06 - 15.08.2018
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