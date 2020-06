Victoria Beckham ‘Dar kıyafetler giymek güvensizlik belirtisiydi’ dedi

1990’larda Spice Girl grubu ile hayatımıza giren Victoria Beckham, Independent’a konuştu. 46 yaşındaki ünlü tasarımcı giyim tarzının değişimine yönelik kendisine yöneltilen soruya, “Spice Girls'deyken, grubu giydiren stilistler vardı, fakat kişisel hayatımda herhangi bir stilistle çalışmadım. Eskiden korseyle şekillendirilmiş çok fazla kıyafet giyerdim ve hala bu kıyafetlerin bazılarını giyerim. Fakat tarzım zamanla daha rahat bir hal aldı” diye cevap verdi.

Geçmişte giyim tarzıyla ilgili hatalar yaptığını da belirten Beckham “Geriye dönüp baktığımda, sanırım hep çok dar, vücuda tam oturan kıyafetler giymek güvensizlik belirtisiydi. Ama iş yoğunluğum artınca stilim de değişti. Stüdyoda her şeyi yüksek topuklu ayakkabılarla etrafta yürüyerek yapamam. Aynı anda pek çok şey yapıyorum: anneyim, eşim, her gün stüdyodayım. Bir keresinde New York'ta bir şovda erkeksi pantolon ve ayakkabılar giydiğimde herkesin çılgına döndüğünü hatırlıyorum” dedi.

Beckham, yaşlandıkça kendine olan güveninin arttığını da belirtti ve Spice Girls günlerini özlemediğini söyledi: “Şu an yaptığım şeyi seviyorum. Spice Girls'le çok eğlenmiştim, fakat o günleri özlemedim, sahnede olmayı özlemedim. Moda kendimi rahat hissettiğim yer.”