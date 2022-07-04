Victoria Beckham: “Hem kızım hem de eşim benle dalga geçiyor”

İngiliz tasarımcı ve eski Spice Girls üyesi Victoria Beckham, hem 10 yaşındaki kızının hem de eşi David Beckham'ın ondan etkilenmediğini itiraf etti.

Sozcu.com.tr

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Pop yıldızı olduğu dönemlerde Posh Spice lakabıyla bilinen Victoria Beckham, kızı Harper’ın eski Spice Girls stili sebebiyle onunla alay ettiğini açıkladı.

Bakımlı olmasıyla, formda yapısıyla ve lüks kıyafetlerle aksesuarlara olan tutkusuyla bilinen 48 yaşındaki tasarımcı, kızının, pop yıldızı olduğu günlerdeki ikonik görünümlerinden dolayı onu açıkça eleştirdiğini söyledi.

Mirror’da yer alan habere göre, 3 tane erkek kardeşi olan Harper Beckham’ı, annesi, “O, makyajla ve kısa bir üstle dışarı çıkan çocuklardan biri değil” şeklinde tanımladı.

“Aslında geçenlerde bana ‘Anne, Spice Girls’teyken bazı resimlerini gördüm ve eteklerin kabul edilemezdi. Çok kısalardı’ dedi” diyen Victoria, emekli futbolcu olan eşi David Beckham’ın da zaman zaman “eteklerinin ne kadar kısa olduğu konusunda iğrendiğini” söyleyerek hemfikir olduğunu itiraf etti.

ÇOCUKLARI İÇİN ENDİŞELİ

Victoria, Harper’ın yaşlandıkça vücut imajı sorunlarıyla nasıl başa çıkabileceğinden dolayı korktuğunu da söyledi.

“Harper sosyal medyada yok, bu yüzden henüz bunun için endişelenmemize gerek yok. Ama insanların ne kadar acımasız olabildiğini görünce, bu beni gerçekten endişelendiriyor” dedi ve diğer çocukları Brooklyn (23), Romeo (19) ve Cruz’un (17) halkın gözünde bir kariyer yapmayı seçme konusunda ne kadar endişeli olduğunu da açıkladı.

Victoria, çocuklarını olumsuz yorumlardan korumak istediğini kabul ediyor, ancak yine de onların kararlarını destekleyeceği konusunda ısrar ediyor.

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