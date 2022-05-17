Victoria Beckham: “Kıvrımlı olunca tekrar seksi hissettim”

Eski Spice Girls üyesi ve tasarımcı Victoria Beckham, son yıllarda yükselişe geçen "kıvrımlı vücut" yapısını savunuyor ve zayıflığın artık "eski moda" olduğunda ısrar ediyor.

Sozcu.com.tr

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Standart boyut

Uzun yıllar ince yapısıyla ve zayıf vücuduyla tanınan İngiliz tasarımcı ve stil ikonu Victoria Beckham, kadınların artık dolgun vücutlar istediğini söyledi.

Daily Mail’in haberine göre, Grazia dergisine konuşan 48 yaşındaki Beckham, modern kadınların “sağlıklı ve kıvrımlı görünmek” istediği fikrini gündeme getirdi.

Kendi imzasını taşıyan VB koleksiyonundan da söz eden Beckham, “Gerçekten zayıf olmak istemek eski moda bir tutum. Bence bugün kadınlar sağlıklı ve kıvrımlı görünmek istiyor. Göğüsleri ve kalçalarının dolgun olmasından memnunlar. Ne kadar kıvrımlı olursanız, VB Body elbiselerim de üzerinizde o kadar iyi görünür” dedi.

Kıvrımlı vücutlar düşünülerek tasarlanan VB Body serisi de, beli kavrayan ve kalçayı daha dolgun gösteren dar jarse elbiseler gibi parçalardan oluşuyor.

Covid-19 pandemisinden sonra bakış açısının değiştiğini belirten Beckham, artık kendisinin de kıvrımlı elbiseler giydiğini ve kendisini “tekrar seksi hissetmeye başladığını” belirtti. Eşi David Beckham’ın da bundan mutlu olduğunu dile getiren tasarımcı, “erkekler biraz şekil görmeyi sever” diye ekledi.

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