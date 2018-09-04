Bu web sitesi ne yazık ki Internet Explorer 9 ve altını desteklememektedir. Lütfen web tarayıcınızı Internet Explorer 10 ve üstü bir sürüme yükseltiniz.
- Trend Aramalar -
Title area
Victoria Beckham Spice Girls yıllarını yeniden canlandırdı
Victoria Beckham Spice Girls yıllarını yeniden canlandırdı
Spice Girls grubunun solisti, yeni moda tasarımcısı Victoria Beckham, Victoria Beckham markasının 10'uncu yılına özel bir çekim gerçekleştirdi. Çekimlerde 90'lı yıllar ve 2000'lerdeki görünümünü yeniden canlandırdı...
Hale Ceylan BARLAS
Moda 4 Eylül 2018 - 15:12

Eğlenceli kişiliğiyle tanınan Victoria Beckham, British Vogue dergisi için özel bir çekim gerçekleştirdi. 1990’lı ve 2000’li yıllardaki ikonik hallerini birebir canlandıran Beckham, markasının 10’uncu yılına özel kıyafetleri de yeniden hazırladı…

Victoria Beckham, 2007 yılında Spice Girls ile çıktığı turnede gümüş, ışıltılı bir elbise giymişti. (solda)

Victoria Beckham, 2007 yılında Spice Girls ile çıktığı turnede gümüş, ışıltılı bir elbise giymişti. (solda) Sağdaki fotoğraf ise Beckham’ın yeni hali…

4 çocuk sahibi ünlü moda tasarımcısı, 21 yıl önce The You There Be There klibinde giydiği catsuit’le dikkat çekti. Bir rivayete göre eski futbolcu David Beckham, bu klipteki halini görüp aşık olmuş Victoria’ya… Beckham çekim için bu kıyafetin birebir aynısı yeniden tasarladı.

Beckham yine konserinde giydiği bir elbiseyi çekimlerde de giydi. Sağdaki Beckham'ın 1999'daki hali...

Beckham yine konserinde giydiği bir elbiseyi çekimlerde de giydi. Sağdaki Beckham’ın 1999’daki hali…

Çekimlerde adının baş harfi olan ‘V’ işaretini yapan Victoria Beckham Spice Girls ile meşhur olan yüksek platformlu botları giymeyi de ihmal etmedi.

Spice Girls ile meşhur olan yüksek platformlu botlar 2018'de yeniden hayatımızda...

Spice Girls ile meşhur olan yüksek platformlu botlar 2018’de yeniden hayatımızda…

Çekimlerde çocukları ve eşi David Beckham’la da kamera karşısına geçen Victoria, 1999 yılında Vivienne Westwood tasarımı gelinliğine de gönderme yaptı.

Victoria Beckham, 10'uncu yıla özel çekimlerde ailesiyle birlikte poz verdi.

Victoria Beckham, 10’uncu yıla özel çekimlerde ailesiyle birlikte poz verdi.

2007 yılında, Spice Girls olarak çıktıkları Toronto, Ontario konserlerinde giydiği gümüş ışıltılı mini elbiseyi de giymeyi ihmal etmedi. İkonik elbise o dönemlerde oldukça gündemdeydi…

Herkesin dilinde olan o meşhur catsuit...

Herkesin dilinde olan o meşhur catsuit…

Victoria, 1999'daki gelinliğinin aynısını yeniden tasarladı...

Victoria, 1999’daki gelinliğinin aynısını yeniden tasarladı…

victoria-beckham-vogue victoria-beckham-vogue2
Son güncelleme: 15:15 - 04.09.2018
Etiketler