Victoria Beckham Spice Girls yıllarını yeniden canlandırdı

Eğlenceli kişiliğiyle tanınan Victoria Beckham, British Vogue dergisi için özel bir çekim gerçekleştirdi. 1990’lı ve 2000’li yıllardaki ikonik hallerini birebir canlandıran Beckham, markasının 10’uncu yılına özel kıyafetleri de yeniden hazırladı…

4 çocuk sahibi ünlü moda tasarımcısı, 21 yıl önce The You There Be There klibinde giydiği catsuit’le dikkat çekti. Bir rivayete göre eski futbolcu David Beckham, bu klipteki halini görüp aşık olmuş Victoria’ya… Beckham çekim için bu kıyafetin birebir aynısı yeniden tasarladı.

Çekimlerde adının baş harfi olan ‘V’ işaretini yapan Victoria Beckham Spice Girls ile meşhur olan yüksek platformlu botları giymeyi de ihmal etmedi.

Çekimlerde çocukları ve eşi David Beckham’la da kamera karşısına geçen Victoria, 1999 yılında Vivienne Westwood tasarımı gelinliğine de gönderme yaptı.

2007 yılında, Spice Girls olarak çıktıkları Toronto, Ontario konserlerinde giydiği gümüş ışıltılı mini elbiseyi de giymeyi ihmal etmedi. İkonik elbise o dönemlerde oldukça gündemdeydi…