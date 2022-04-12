Victoria Beckham yılın düğününde giydiği elbiseyi paylaştı

Eski Spice Girls üyesi ve tasarımcı Victoria Beckham, geçtiğimiz cumartesi günü evlenen oğlu Brooklyn'in düğününde giydiği elbisesinin detaylarını paylaştı.

Sozcu.com.tr

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Geçtiğimiz cumartesi günü evlenen Brooklyn ve Nicola Beckham Peltz çiftinin ihtişamlı düğünü hala konuşuluyor.

Victoria Beckham da Pazartesi günü Instagram Hikayeler’de oğlu Brooklyn’in düğününden enstantaneleri paylaştı.

47 yaşındaki İngiliz tasarımcı, düğünde kendi tasarladığı metalik bir tuvalet giydi. Çarpıcı pozlarla elbiseyi paylaşan Beckham, elbisenin yaratılmasının beş gün sürdüğünü ve ay ışığının okyanusa yansımasından ilham aldığını açıkladı.

Ayrıca elbisedeki karmaşık detayların üç Fransız dantelinin iç içe geçmesiyle oluşturulduğunu da söyledi. Beckham, tuvaletini dağınık bir şekilde topuz yaptırdığı saçları ve takılarıyla tamamladı.

Vogue İngiltere, elbisenin Beckham’ın moda markası Victoria Beckham Limited’ın Londra atölyesinde hazırlandığını ve markanın yarattığı ilk özel tasarım elbise olduğunu bildirdi.

Kumaşı da, İtalya’da Como Gölü yakınlarında, Beckham’ın en sevdiği kumaş fabrikalarından biri tarafından üretildi.

Oğlu ve gelinin düğününden bir kareyi de paylaşan Beckham, altına “Tebrikler Bay ve Bayan Beckham, aileye hoş geldin” yazarak kalp emojileri koydu.

58 milyon TL'lik (3 milyon Sterlin) düğün, gelin Nicola Peltz'in ailesinin sahip olduğu Florida'daki bir malikanede gerçekleşti.

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