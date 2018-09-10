Victoria Beckham’ın 10’uncu yıla özel yaptığı çekimler dalga konusu oldu

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Victoria Beckham, bu yıl moda dünyasına girişinin 10’uncu yılını kutluyor. Moda tasarımcısı olduğu günden bu yana yaptığı koleksiyonlarla beğeni toplayan Beckham, 10’uncu yıla özel çeşitli çalışmalar da yapıyor.

Geçtiğimiz hafta bir moda dergisine ailesi ile birlikte poz veren ve derginin kapağını süsleyen Beckham, şimdi de özel bir fotoğraf çekimi gerçekleştirdi. Juergen Teller’e, Victoria Beckham yazılı çantalarla ilginç pozlar veren Beckham, bu karelerle bir anda dalga konusu oldu.

Sanki bu kareleri vermeye mecburmuş gibi bir algı oluşturan Beckham için pek çok benzetmede yapıldı. Ama en çok ‘Bunu sana zorla mı yaptırdılar’ benzeri yorumlar geldi.

Aslında Victoria Beckham’ın bu kareleri paylaşmasının nedeni geçen 10 yılın hikayesini anlatabilmek ve 10’uncu yıla özel olarak hazırladığı ve sınırlı sayıda satışa çıkan, 115 Euro yani 860 TL değerindeki tişörtlerini tanıtmaktı. Ne var ki verdiği pozlarla konu çok başka yerlere gitti…