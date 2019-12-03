Victoria Beckham’ın moda şirketinde işler iyi gitmiyor

Victoria Beckham, kendi adını verdiği moda markası ile şu sıralar zor günler geçiriyor. 2008'den bu yana zarar eden şirketin 11 yılda 42 milyon sterlin yani yaklaşık olarak 315 milyon TL zarar ettiği söyleniyor...

Space Girl ile bir döneme damga vuran, gruptan ayrıldıktan sonra 2008 yılında kendi adını taşıyan bir moda şirketi kuran Victoria Beckham zor günlerden geçiyor. David Beckham ile evlendikten sonra kendini tamamen moda sektörüne adayan Beckham’ın moda şirketinde işler pek iyi gitmiyor.

2008 yılında kurduğu lüks moda markası Victoria Beckham Limited adlı şirketinin 11 yıldır zarar ettiğini söyleyen uzmanlar, 2018 yılı bilançolarını incelediklerinde 12.2 milyon sterlin, 90 milyon TL zarar ettiğini ortaya koydu.

Bunun şimdiye kadar ki en yüksek zarar olduğunu vurgulayan uzmanlar hazırladıkları raporda, Victoria’nın şirketinin 11 yılda 42 milyon sterlin yani yaklaşık olarak 315 milyon TL zarara ulaştığını bildirdi. Üstelik David Beckham, son üç yılır, Victoria Beckham şirketine 23 milyon sterlin – 170 milyon TL yardımda bulunuyor.

