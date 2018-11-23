Victoria’s Secret 2019’da mayo koleksiyonunu hayata geçirecek

Dünyaca ünlü iç giyim markası Victoria's Secret'ın 2 yıl önce üretimine son veridği mayo koleksiyonu geri dönüyor... Marka aynı zamanda bot, güneş gözlüğü ve lisanslı ürünler de satacak...

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İç giyim devi Victoria’s Secret 2019’a hızlı bir giriş yapmaya hazırlanıyor. L Brands CFO ve başkan yardımcısı Stuart Burgdoerfer, 2019 yılı için heyacan verici açıklamalar yaptı. Burgdoerfer yeni dönemde, 2016’da üretimine son verdikleri mayo faaliyetlerine geri döneceklerini, bot pazarlama ve satışları gerçekleştirdiklerini, aynı zamanda gözlük ve diğer lisanslı faaliyetlere de başladıklarını belirtti.

Bu girişimler moda sektöründe yönetici John Mehas’ın markanın yeni iç giyim CEO’su olarak atanmasının ardından gerçekleşti. Mehas bu ay başında, markanın satışlarında düşüş rapor etmesinin ardından istifa eden Jan Singer’ın yerine geçiyor.