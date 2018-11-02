Victoria’s Secret defilesinin detayları belli oldu

Victoria’s Secret defilesinde performans sergileyecek isimler; Chart Toppers, Bebe Rexha, The Chainsmokers, Halsey, Kelsea Ballerini, Rita Ora, Shawn Mendes ve The Struts... Defilenin açılışını ise Coloradolu melek Taylor Hill yapacak.

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Victoria's Secret'ın efsanevi meleklerinin podyuma çıkacağı 2018 defilesinde sahneye çıkacak müzisyenler belli oldu. Performans sergileyecek isimler; Bebe Rexha, The Chainsmokers, Halsey, Kelsea Ballerini, Rita Ora, Shawn Mendes ve The Struts.

Dünyanın en büyük şovlarından biri olan Victoria's Secret defilesi; Londra, Paris ve Şangay'dan sonra New York'a geri dönecek ve 190'dan fazla ülkede yayınlanacak. Defilenin yapımcısı Ed Razek heyecanla beklenen şov için şu sözleri söyledi: “Bu şova hazırlanmak bütün yılımızı alıyor ve 2018 bugüne kadarki en heyecanlı olduğumuz sene. Her zamankinden daha çok müzik performansımız ve moda hikâyemiz var ve tabii ki dünyanın en iyi 60 modeli…”

Defilede Victoria's Secret melekleri Adriana Lima, üç yıl aradan sonra geri dönen Behati Prinsloo, Candice Swanepoel, Elsa Hosk, Jasmine Tookes, Josephine Skriver, Lais Ribeiro, Martha Hunt, Romee Strijd, Sara Sampaio, Stella Maxwell ve Taylor Hill'in yanı sıra dünyaca ünlü modeller Gigi Hadid, Bella Hadid ve Kendall Jenner'da podyumda yürüyecek.

Victoria's Secret defilesinde aynı zamanda markanın en yeni iş birliği olan, Londralı genç tasarımcı Mary Katrantzou ile birlikte yaratılan koleksiyon da görücüye çıkacak. Desenlerin kraliçesi olarak tanınan Mary Katrantzou'nun şık ve feminen tasarımları özel bir bölümde podyumda yer alacak.

Bütün yıl boyunca merakla beklenen Victoria's Secret defilesinin prodüksiyonunu Done+Dusted Ltd aracılığı ile Ed Razek, Monica Mitro, Ian Stewart, Melanie Fletcher ve Hamish Hamilton tarafından yapıldı, şovun yönetmen koltuğunda ise Hamish Hamilton oturuyor.