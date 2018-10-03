Victoria’s Secret Fashion Show 2019’da podyumda yürüyecek 18 yeni melek

Geçtiğimiz ay seçmeleri yapılan ve Victoria's Secret Fashion Show podyumunda yürümeye hak kazananlar belli oldu. Yeni 18 kişinin dahil olduğu kadroda yaklaşık 35 melek podyuma çıkacak. Yeni modellerin bir kısmına bakınca seçmelerde elenen Dilan Çiçek Deniz'in hakkı yenilmiş gibi duruyor...

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Eylül ayının başında gerçekleşen Victoria’s Secret seçmelerinde, eski meleklere 18 melek daha eklendi. Çoğunluğu siyahi modellerin oluşturduğu yeni kadrodaki isimlere baktığınızda bir kısmında hiç melek havası olmadığını görüyorsunuz…

Dilan Çiçek Deniz de seçmelere davet edilen ilk Türk olmuştu ama maalesef kadroya dahil olamadı. Fakat gerek boy, gerek proporsiyonu, gerek güzelliği ile şu an seçilen bir çok modelden çok daha iyi görünüyor. İşte önümüzdeki ay New York’ta düzenlenecek olan Victoria’s Secret Fashion Show’da yürümeye hak kazanan 18 isim…