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Victoria’s Secret Fashion Show 2019’da podyumda yürüyecek 18 yeni melek
Victoria’s Secret Fashion Show 2019’da podyumda yürüyecek 18 yeni melek
Geçtiğimiz ay seçmeleri yapılan ve Victoria's Secret Fashion Show podyumunda yürümeye hak kazananlar belli oldu. Yeni 18 kişinin dahil olduğu kadroda yaklaşık 35 melek podyuma çıkacak. Yeni modellerin bir kısmına bakınca seçmelerde elenen Dilan Çiçek Deniz'in hakkı yenilmiş gibi duruyor...
Hale Ceylan BARLAS
Moda 3 Ekim 2018 - 06:58

Eylül ayının başında gerçekleşen Victoria’s Secret seçmelerinde, eski meleklere 18 melek daha eklendi. Çoğunluğu siyahi modellerin oluşturduğu yeni kadrodaki isimlere baktığınızda bir kısmında hiç melek havası olmadığını görüyorsunuz…

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Dilan Çiçek Deniz

Dilan Çiçek Deniz de seçmelere davet edilen ilk Türk olmuştu ama maalesef kadroya dahil olamadı. Fakat gerek boy, gerek proporsiyonu, gerek güzelliği ile şu an seçilen bir çok modelden çok daha iyi görünüyor.  İşte önümüzdeki ay New York’ta düzenlenecek olan Victoria’s Secret Fashion Show’da yürümeye hak kazanan 18 isim…

Chey Maya... Boy 178 cm, kilo 52...

Cheyenne Maya Carty… 22 yaşında. Boy 178 cm, kilo 52…

Duckie Thot... Lakabı Barbie. Boy 177 cm, kilo 52.

Duckie Thot… Lakabı Barbie. 23 yaşında. Boy 179 cm, kilo 52.

Isilda Moreira... Boy 178 cm, kilo 57...

Isilda Moreira… 19 yaşında. Boy 178 cm, kilo 57…

Josie Canseco... 22 yaşında. Boy 175 cm.

Josie Canseco… 22 yaşında. Boy 175 cm.

Kelsey Merritt... 22 yaşında. Boy 178 cm. Kilo 55...

Kelsey Merritt… 22 yaşında. Boy 178 cm. Kilo 55…

Lesha Hodges... 22 yaşında. Boy 175 cm.

Lesha Hodges… 22 yaşında. Boy 175 cm.

Lisa Noel Ruocco... 30 yaşında. Boy 177 cm.

Lisa Noel Ruocco… 30 yaşında. Boy 177 cm.

Lorena Rae... 24 yaşında. Boy 180 cm.

Lorena Rae… 24 yaşında. Boy 180 cm.

Maia Cotton... 19 yaşında. Boy 177 cm.

Maia Cotton… 19 yaşında. Boy 177 cm.

Mayowa Nicholas... 20 yaşında. Boy 180 cm.

Mayowa Nicholas… 20 yaşında. Boy 180 cm.

Melie Tiacoh... 22 yaşında. Boy 175 cm.

Melie Tiacoh… 22 yaşında. Boy 175 cm.

Myrthe Bolt... 22 yaşında. Boy 176 cm.

Myrthe Bolt… 22 yaşında. Boy 176 cm.

Sadie Newman... 25 yaşında. Boy 178 cm.

Sadie Newman… 25 yaşında. Boy 178 cm.

Sofie Grace Rovenstine... 19 yaşında. Boy 180 cm.

Sofie Grace Rovenstine… 19 yaşında. Boy 180 cm.

Subah Koj... 20 yaşında. Boy 180 cm. Kilo 56.

Subah Koj… 20 yaşında. Boy 180 cm. Kilo 56.

Willow Hand... 19 yaşında. Boy 179 cm.

Willow Hand… 19 yaşında. Boy 179 cm.

Winnie Harlow... 24 yaşında. Boy 17e cm.

Winnie Harlow… 24 yaşında. Boy 17e cm.

Yasmin Wijnaldum... 20 yaşında. Boy 180 cm.

Yasmin Wijnaldum… 20 yaşında. Boy 180 cm.

Merakla beklenen Yılmaz Özdil'in son kitabı "Mustafa Kemal" Plus abonelerine hediye.
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