Victoria’s Secret kalıpları yıkıyor

Zayıf ve mükemmel görünen modelleriyle ünlü Victoria's Secret, ilk defa büyük beden bir mankenle çalışma kararı aldı. Markanın 44 beden Ali Tate-Cutler ile çalışması tarihe ilk olarak geçti.

ABD’li moda devi Victoria’s Secret, İngiliz bir marka ile yaptığı iş birliği sonucunda 44 beden model Ali Tate-Cutler ile anlaşma yaptı.

Bluebella isimli İngiliz iç giyim markası ile yaptığı işbirliğini Ali Tate-Cutler ile taçlandıran Victoria’s Secret, “Marka için çok büyük bir adım, acaba kalıplar yıkılıyor mu” şeklinde yorumlara neden oldu. Markanın satışlarının düşmesinin ve demode olarak nitelendirilmesinin ardından soluğu büyük beden bir modelle anlaşma yapmakta bulan Victoria’s Secret bu hareketiyle saygı topladı.

Ali Tate-Cutler bu işbirliğini kadın bedenleri için doğru yönde atılmış bir adım olarak değerlendirdi. E! News’a yaptığı açıklamada, “44 beden, ABD’deki kadınların ortalama bedeni, çoğu kadın bu bedende olduğu için medya ve modada daha çok yer almalı. Dolayısıyla doğru temsil edilmeli” dedi. Victoria’s Secret posterinde kendisini gördüğünde heyecanını gizleyemediğini belirten Cutler, “Victoria’s Secret benim gibi 44 beden bir kadının posterini duvara asmaya karar verdiği için o kadar heyecanlıyımki. Kampanya tanıtımına katılmak ve kendimi küçüklüğümden beri takip ettiğim o süper modelelerin yanında görmek gerçeküstü bir şeydi” dedi.

Sosyal medyayı da oldukça aktif kullanan Ali Tate-Carter’ın Instagram hesabında yaklaşık 150 bin takipçisi bulunuyor.

Hem modellerinde hem de ürünlerinde çeşitliliktenb yoksun olmakla eleştirilen Victoria’s Secret’ın iç giyim piyasasındaki payı da her geçen gün küçülüyor. Bu nedenle geçtiğimiz haftalarda marka ilk kez bir transseksüel modelle, Valentina Sampaio ile anlaşmıştı.