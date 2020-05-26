Victoria’s Secret mağazalarının dörtte birini kapatma kararı aldı

Kısa bir süre önce satışı gerçekleşen Victoria's Secret, pandemi döneminde giderek düşüşe geçti ve Kanada ile ABD'deki mağazalarının dörtte birini kapatma kararı aldı...

Dünyaca ünlü iç giyim markası Victoria’s Secret, önümüzdeki aylarda Kanada ve ABD’deki mağazalarının dörtte birini kapatacak. İç çamaşırı markasının sahibi olan ana şirket L Brands, pandemi satışlara zarar vermeye devam ettikçe mağazalarda daha fazla kapanma olabileceğini açıkladı.



Baş mali işler uzmanı Stuart Burgdoerfer, bunun Victoria’s Secret’ı “güçlendirmeyi” amaçlayan “çok önemli bir karar” olduğunu söyledi. Şubat ayında L Brands, Sycamore Partners’a 525 milyon dolarlık bir anlaşma ile yüzde 55’lik hissesini sattı, ancak Sycamore Partners corona virüs salgınının tetiklediği geçici mağaza kapanışları nedeniyle Mayıs ayının başlarında satıştan çekildi.

Pek çok suçlama ve eleştiriyle karşı karşıya kalan Victoria’s Secret’a en son darbe de pandemi oldu. Ünlü iç giyim markası, ünlü yılbaşı şovunu Kasım 2019’da iptal etmişti. Victoria’s Secret, son 18 ay boyunca azalan satışlar yaşadı ve Rihanna’nın kapsayıcı iç çamaşırı markası Savage tarafından Fenty ve American Eagle Outfitter’s Aerie’nin yükselişiyle başa çıkamadı.