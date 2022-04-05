İkonik mankenler bir araya geldi

Kim Kardashian'ın iç çamaşırı markası Skims'in yeni reklam kampanyasında ünlü Victoria's Secret modelleri objektif karşısına geçti.

Sozcu.com.tr

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Reality şov yıldızı Kim Kardashian’ın çıkardığı iç çamaşırı markası Skims’in reklam kampanyası için dünyaca ünlü modeller Alessandra Ambrosio, Tyra Banks, Heidi Klum ve Candice Swanepoel’in yer aldığı tanıtım görselleri yayınlandı.

“Fits Everything” ismini taşıyan kampanyada Kardashian’ın kendisi de yer alıyor. Dokuz farklı rengi bulunan ürünlerin bedenlerinin de XXS ile 4X arasında değiştiği belirtildi.

Kim Kardashian’ın reklam kampanyası, riskten korunma fonu Lone Pine Capital tarafından yönetilen 240 milyon dolarlık bir finansman turunun ardından Ocak ayında 3,2 milyar dolar değerinde olan Skims’in ivmesini artırmayı amaçlıyor.

Skims markası, kampanyalarında Olimpiyat ve Paralimpik sporcuları da merkezine alarak Team USA ile ortaklık kurdu.

VICTORIA’S SECRET MELEKLERİNE NE OLDU?

Skims kampanyasında yer alan dört model, başka bir iç çamaşırı markası Victoria’s Secret’ın “melekler”i olarak da tanınıyordu. Yılbaşında gece yarısı başlattıkları defileleriyle ünlü olan Victoria’s Secret markası “melekler” adını verdiği dünyaca ünlü modellerle çalışıyordu.

Marka, yıllarca “melekler” üzerinden “belirli bazı güzellik kalıplarını dayattığı” gerekçesiyle eleştiri oklarının hedefi olmuştu. Yılbaşında yayınladıkları defilelere de insanların ilgisi azalınca Victoria’s Secret kendi içerisinde bir dönüşüme gitti. Artık VS Collective olarak biliniyor ve kapsayıcılık stratejisiyle farklı bedenlere ve güzellik kalıplarına sahip isimlerle de çalışıyor.

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