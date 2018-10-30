Victoria’s Secret meleklerinden Bar Refaeli burka giydi

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Dünyaca ünlü model Bar Refaeli, ırkçılık ve bağnazlığa karşı farkındalık yaratmak amacıyla burka giydi. Victoria’s Secret’in meleklerinden olan Refaeli’nin yer aldığı reklam bir anda büyük ses getirdi. 33 yaşındaki modelin yer aldığı kampanya reklamı İsrail'de gösterilecek. Hoodies moda şirketinin sözcüsü ve hissedarlarından olan Bar Refaeli’nin, şirketin ülke genelinde başlattığı kampanya için Burka giymesi önce çok yadırgandı ama daha sonra amacı öğrenilince herkesin takdirini kazandı.

‘Freedom is Basic’ (Özgürlük Esastır) adlı reklam kampanyasında, Rafaeli’nin yanı sıra İsrail’in önde gelen trans aktrislerinden Stav Strashko, televizyon sunucusu ve Hasidik Yahudi olan Melech Zilbershlang ve Etiyopya kökenli televizyon yıldızı Tahouni Rubel’in de yer alacak.