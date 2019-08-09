Victoria’s Secret modelleri taciz ve tecavüze sessiz kalmadı açık mektup yazdı

Moda endüstrisinde çalışanların haklarını savunan sivil toplum örgütü Model Alliance, Victoria’s Secret melekleri ve moda dünyasının hatırı sayılır isimleriyle, ünlü iç giyim markası Victoria’s Secret CEO’Su John Mehas’e açık bir mektup yazdı. Örgütün sosyal medya hesabında yayınlanan mektupta, şirketin tacize geçit vermemesi ve önlem alması gerektiği vurgulandı.

Doutzen Kroes, Christy Turlington Burns, Milla Jovovich gibi isimlerin de mektuba dahil olduğu 100’ün üzerinde model, mektupta son dönemlerde ortaya çıkan çok fazla cinsel saldırı ve tecavüz iddialarını gündeme getirdi. Bu iddiaların doğrudan Victoria’s Secret'i hedeflediğini gösteren mektupta, şirketin sorunlarla ilgilenmeyip sorunları gidermediğine değinildi. Mektupta çocuk istismarıyla suçlanan Epstein’dan da bahsedildi.

Epstein’ın Victoria’s Secret’in ana şirketi L Brands yöneticisi Leslie Wexner ile olan bağlantısının yarattığı huzursuzluğun vurgulandığı mektupta şirketin fotoğrafçılarından Timur Emek, David Bellemere, ve Greg Kadel’in modelleri taciz ettiği iddialarının da altı çizildi.

Mektupta, Victoria’s Secret’ın endüstride sahip olduğu pozisyon gereği sektörde cinsel tacizle mücadeleye katılması gerektiği belirtildi ve şu ifadelere yer verildi: “Victoria’s Secret’ı yetenekli çalışanlarını ve şirketle çalışmak isteyenleri korumak için anlamlı bir adım atmaya çağırıyoruz. Victoria's Secret lider pozisyonu dolayısıyla sektörde değişiklik yapma gücüne ve şansına sahip. Her gün farklı moda markaları, yayıncı şirketler ve ajanslar, modada nelerin kabul edilebilir olduğuna dair yeni normlar çıkarıyor. Eğer Victoria’s Secret bu suistimallere karşı durur ve modellerin korunmasını amaçlayan RESPECT (SAYGI) Programına katılırsa sektörümüzde yeni bir yol çizilmiş olacak”

