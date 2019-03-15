Victoria’s Secret’ın en son meleği Barbara Palvin oldu

Her modelin hayali olan Victoria’s Secret, 2019 yılının en son meleğini açıkladı. Ünlü model Barbara Palvin kanatlarına kavuştu...

Podyumlarda sık sık boy gösteren güzel model Barbara Palvin, Victoria's Secret'ın yeni meleği olarak kanatlarına kavuştu. İlk kez 12 yaşında keşfedilen Macar model, ilk çıkışını 2010 yılında Prada defilesi ile Milano'da yaptı. Prada ile başlayan kariyerinde Louis Vuitton, Miu Miu, Jeremy Scott, Nina Ricci, Philosopy ve Dolce&Gabanna gibi birçok markanın defilesinde yer aldı. Barbara, Chanel Haute Couture şovu için Saint-Tropez'de katıldığı seçmelerde Karl Lagerfeld'in dikkatini çekti ve sonrasında Chanel'in birçok reklam kampanyasının yüzü oldu.

Global markalarla yaptığı çalışmalardan sonra Barbara ilk kez 2012 yılında Victoria's Secret Fashion Show'da yürüdü. 2018 yılında ise geri dönüş yaparak herkesi tekrardan büyüledi ve 2019 yılında Victoria's Secret'ın ilk Macar meleği oldu.