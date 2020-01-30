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Victoria’s Secret’ın satış görüşmelerinin başladığı söylendi
Victoria’s Secret’ın satış görüşmelerinin başladığı söylendi
İç çamaşırı markası Victoria's Secret'ın satılmasına ilişkin görüşmelerin başladığı bildirildi. Markanın bugünkü değerinin 6 milyar dolar olduğu belirtildi...
Moda 30 Ocak 2020 - 12:22

Her yıl düzenlediği defilelerle adından söz ettiren dünyaca ünlü iç çamaşırı markası Victoria’s Secret’ın satılmasına ilişkin görüşmelerin başladığı bildirildi.

Reuters

The Wall Street Journal'ın haberine göre, L Brands kurucusu Leslie Wexner CEO'luk görevinden ayrılmaya hazır olduğunu ve marka için başka bir alternatif bulmaya “hevesli” olduğunu belirtti.

Reuters

Yıllık satışı 2019 yılında 7 milyar doları bulan Victoria's Secret'ın hisseleri ise aynı dönemde yüzde 29'dan fazla düştü. 2015'te 29 milyar dolarlık değere sahip olan şirketin bugünkü piyasa değeri ise 6 milyar dolar düzeyine kadar indi.

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Son güncelleme: 13:26 - 30.01.2020
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