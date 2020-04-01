Victoria’s Secret modeli Alexina Graham, corona virüsü teşhisiyle hastaneye kaldırıldı

Victoria’s Secret’in kızıl saçlı güzeli Alexina Graham, corona virüsü kaptı. Ateş, nefes darlığı gibi hastalık belirtileri gösteren ünlü model acilen hastaneye kaldırıldı. Konu ile ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yapan Graham “Durumum kötü değil tedavim devam ediyor” dedi.



30 yaşındaki Alexina Graham, virüsü kapmadan önce tüm planlarını iptal etmiş ve ABD’den ülkesi İngiltere’ye dönerek kendini karantinaya almıştı. Graham, daha önce yaptığı sosyal medya paylaşımında İngiltere’de Nottinghamshire’da yaşayan kız kardeşinin yanına gittiğini belirtmişti.