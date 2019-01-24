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Viktor & Rolf’un 2019 İlkbahar Yaz, mesaj içerikli defilesi
Viktor & Rolf’un 2019 İlkbahar Yaz, mesaj içerikli defilesi
Ünlü marka Viktor & Rolf, Paris Moda Haftası'ndaki defilesi ile dikkat çekti. Mesaj içerikli koleksiyonun ilham kaynağı ise Instagram...
Moda 24 Ocak 2019 - 11:58

Viktor&Rolf, 2019 İlkbahar Yaz koleksiyonunu dün Paris Moda Haftası kapsamında tanıttı. Renkli tül tasarımların başrolde olduğu defilede, eğlenceli mesajlar dikkat çekti.

Instagram başlıkları ve sloganlardan yola çıkarak hazırlanan koleksiyonda, hacimli fırfırlar ve tül katmanları içeren avangard elbiselerin üzerine yazılmış olan mesajlar, beğeni topladı.

“Utangaç değilim ama sadece senden hoşlanmıyorum”, “Lütfen, fotoğraf yok”, “Daha iyi bir dünya istiyorum”, “Beni yalnız bırak”, “Cehenneme git”, “Üzgünüm geciktim. Gelmek istemedim” ve “Özgürlük” gibi mesajlar tebessüm ettirdi…

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Lütfen, fotoğraf yok

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Utangaç değilim ama sadece senden hoşlanmıyorum

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Hayır

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Beni yalnız bırak.

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Cehenneme git.

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Özgürlük

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Üzgünüm geciktim. Gelmek istemedim

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Daha iyi bir dünya istiyorum

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