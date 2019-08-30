Viktor&Rolf’un ev fiyatına satılan tül elbiseleri şaşkınlık yarattı

Ünlü marka Viktor & Rolf, geçtiğimiz ocak ayında düzenlenen Paris Moda Haftası’ndaki defilesi ile dikkatleri üzerine çekmişti. Instagram’dan ilham alarak hazırladığı kreasyonda, başrolde eğlenceli mesajlar ön plandaydı…

“Utangaç değilim ama sadece senden hoşlanmıyorum”, “Lütfen, fotoğraf yok”, “Daha iyi bir dünya istiyorum”, “Beni yalnız bırak”, “Cehenneme git”, “Üzgünüm geciktim. Gelmek istemedim” ve “Özgürlük” gibi Instagram başlıkları ve sloganlardan yola çıkarak hazırlanan koleksiyonda, hacimli fırfırlar ve tül katmanları içeren avangard elbiselerin üzerine yazılmış tasarımlar artık satışta.

Ne var ki markanın elbiselere biçtiği fiyat dudak uçuklattı. Lüks bir araba ya da ev fiyatına satışa çıkan tasarımlar 47 bin euro’dan yani yaklaşık 305 bin TL’den satılıyor.