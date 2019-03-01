Virgil Abloh, Off-White defilesinde Gigi Hadid, Bella Hadid ve Karlie Kloss’u bir araya getirdi

Off-White markasının kurucusu Virgil Abloh, dün Paris Moda Haftası'nda 2019-20 Sonbahar Kış koleksiyonunu tanıttı. Moda dünyasının efsane isimleri Karlie Kloss, Gigi Hadid ve Bella Hadid ise defilenin baş mankenleri arasındaydı...

Louis Vuitton erkek koleksiyonlarının sanat yönetmeni olan, aynı zamanda Off-White markasınının da kurucusu Virgil Abloh, dün Paris Moda Haftası kapsamında 2019-20 Sonbahar Kış koleksiyonunun sunumunu yaptı.

Karlie Kloss, Gigi Hadid ve Bella Hadid’in podyuma çıktığı defile de, Kloss en ikonik kıyafetlerden birinin benzerini giydi. Rihanna’nın 2016 Met Gala’da giydiği kıyafetin benzeri olan sarı elbise beğeni topladı.