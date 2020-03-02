Vivienne Westwood’un eşi Andreas Kronthaler, Bella Hadid’i öpünce, ünlü model zor anlar yaşadı

Vivienne Westwood'un kendi gibi tasarımcı olan eşi Andreas Kronthaler, ünlü modacının defilesine damga vurdu. Bella Hadid kapanış için podyuma çıktığında, Kronthaler bir anda sahneye fırladı ve Bella'ya zor onlar yaşattı...

Vivienne Westwood, kendi gibi tasarımcı olan eşi Andreas Kronthaler ile hazırladığı 2020 Sonbahar Kış defilesini Paris’te moda severlerin beğenisine sundu. Defilenin baş mankeni ise Bella Hadid’di… Finalde beyaz, transparan bir elbise ile podyuma çıkan Hadid, WestWood’un eşi nedeniyle zor anlar yaşadı.

Andreas Kronthaler, Bella merdivenlerden inerken, Vivienne’ye vermesi gereken çiçeği Bella’ya verip, ünlü modeli sıkıştırarak öpünce, Kronthaler’ın garip davranışları sosyal medyaya damgasını vurdu. Öyle ki Kronthaler’ın davranışları için ‘Bu resmen tacize girer’ diyenler dahi vardı.



Bella her ne kadar kendini çekse de, Andreas ısrarla Bella’yı öpmeye çalışınca, genç kadın zor anlar yaşadı. Hatta muhtemelen Westwood’a karşı mahcup hissetti ki, çiçeği alıp, diz çökerek Vivienne Westwood’a vermeye çalıştı. Ne var ki ünlü tasarımcı bunu kabul etmedi ve eşinin vermesini istedi.

Bella, fotoğraf çekiminde de zor duruma düştü. Andreas Kronthaler, Bella’nın belini sıkı sıkı kavrayarak ve yine onu öpmeye çalışarak poz vermeye çalıştı. Her iki kadının da durumdan son derece rahatsız olduğu ise yüzlerinden okunuyordu…

