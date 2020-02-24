VlastaKopylova yeni koleksiyonu ile Milano Moda Haftası’nda

Türkiye’de üretim yapan VlastaKopylova, yeni koleksiyonunu Milano Moda Haftası kapsamında tanıttı. Her yıl yüzlerce moda otoritesi, sanatçı, medya mensubu ve modaseverin yoğun ilgi gösterdiği etkinliğe 2014’den bu yana Türkiye’de üretim yapan, Rus tasarımcı VlastaKopylova da sıradışı bir defileyle katıldı.



Serdar Ortaç’ın eski eşi model Chloe Loughnan'ın baş manken olarak çıktığı defilede ayrıca 30 tanınmış model podyumdaydı. Koleksiyonlarında farklı materyaller ve yenilikçi teknolojiler kullanmasıyla dikkat çeken tasarımcı, yeni koleksiyonunda kübist akımın öncülerinden ünlü Fransız ressam George Braque'dan ve kuşlardan esinlenerek oluşturduğu özgürlük temasını işledi.

Koleksiyonunun büyük bölümünü çift taraflı kullanıma uygun tasarlayan Vlasta; Fransa'da markasına özel ürettirdiği dokuma kumaşlar, renk kombinasyonları ve yüksek kalite tutkusuyla fark yaratıyor.

