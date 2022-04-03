Vogue’un genel yayın yönetmeni Anna Wintour zor durumda

Vogue'un efsanevi genel yayın yönetmeni Anna Wintour, çalışanlarının itirazları karşısında ihtişamlı günlerini geride bırakabilir.

Sozcu.com.tr

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Dünyaca ünlü moda dergisi Vogue’un efsanevi genel yayın yönetmeni ve Vogue’un yayıncısı Condé Nast’ın sanat yönetmeni Anna Wintour, çalışanlarının “yetersiz ücretler” ve ırkçılık ya da yoğun çalışma saatleri gibi “etik olmayan uygulamalar” konusundaki isyanıyla karşı karşıya kaldı.

Çalışanları, 72 yaşındaki İngiliz moda devini, ırkçı işe alım kararları, düşük ücret politikası ve çalışma şartları bakımından yoğun olarak eleştiriyor.

“GÖSTERMELİK DAVRANIŞLAR VAR”

Geçen yıl çalışanları, Wintour’un Manhattan’daki lüks evinin önünde, “Prestiji yiyemezsin” ve “Patron Prada giyiyor, çalışanlar ‘hayır’ alıyor” sloganları atarak çeşitli protestolar düzenlemişti.

Şimdi de The New Yorker ve Glamour dergilerini de içeren Vogue’un ana şirketi Condé Nast’ın 400 çalışanı, şirketin etik olmayan uygulamaları olarak nitelendirdikleri kararları protesto etmek için bir sendika kurdu.

Sendikanın sesini en çok duyuran üyelerinden biri olan Glamour’un eski kıdemli sosyal medya yöneticisi Cortni Spearman, şirketi, “çeşitlilik kotasını” doldurmak için kendisi gibi beyaz olmayan insanları kullanmakla suçladı.

Destek toplamak için yayınlanan iki dakikalık bir videoda, çalışanların, “Çok çalıştık, çok yorulduk, düşük maaş aldık. Herhangi bir geçmişe sahip herhangi bir işçinin gelişebileceği bir gelecek için sendikalaşıyoruz.”

“Şirket bizim değiştirilebilir olduğumuzu, burada olduğumuz için minnettar olmamız gerektiğini düşünüyor” mesajı yer alıyor.

WINTOUR HATALARININ FARKINDA

Daily Mail’de yer alan habere göre, efsanevi dergi editörü, tüm bu şikayetlerden uzaklaşmaya çalışıp bunların kendi kararı değil, kurumsal sonuçlar olduğunu söylese de, geçmişteki yanlış adımlarını son yıllarda telafi etmeye çalışıyor.

Wintour, attığı bir e-postada ırkçı davranışlarıyla ilgili özür diledi. Kimi kaynaklar da Wintour’un, Vogue’un ilk İngiliz siyah editörü Edward Enninful hamlesiyle “çeşitlilik sınavını” vermeye çalıştığını iddia ediyor. Enninful, British Vogue’un genel yayın yönetmeni ve Condé Nast Avrupa’nın yayın yönetmeni olarak görev yapıyor.

Bunun dışında UK Vogue, kapağında daha çeşitli yüzlere yer verdi, modaya uygun yeni bir Londra ofisi açtı ve çalışanların yetersiz gelirlerini bedava kıyafetlerle tamamlamaya teşvik etti.

“TÜKENMİŞLİK YAŞIYORUZ”

Dergi yönetimi durumu düzeltmek adına çeşitli çabalar gösterse de, çalışanlar aynı fikirde değil. Glamour’daki kıdemli sosyal medya yöneticiliği görevinden ayrılan Spearman, “Condé Nast’ta tanık olduğum türden bir ayrımcılığı, tükenmişlik hissini ya da ücret eşitsizliklerini başka hiçbir yerde görmedim ya da yaşamadım” dedi.

Bununla beraber durum o kadar da umutsuz değil. Konuyla ilgili açıklama yapan bir Condé Nast sözcüsü, “Önümüzdeki haftalarda daha fazlasını öğrenmek için sendika ile verimli ve düşünceli görüşmeler yapmayı planlıyoruz” açıklamasında bulundu.

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