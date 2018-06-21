Xander Zhou’dan erkekler için hamile koleksiyonu

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Londra Erkek Moda Haftası geçtiğimiz hafta sona erdi ama hala ilginç defileleri konuşulmaya devam ediyor. Bu defilelerden biri de Xander Zhou markasına aitti.

Podyumda protez hamilelik göbeği taşıyan erkek modelleri görenler ilk başta şaşkınlıklarını gizleyemedi. Ama onların bu şekilde podyuma çıkmasının bir sebebi vardı. Onlar, erkekler ve kadınlar arasında cinsiyete dayalı sınırların olmadığı bir geleceği göstermek için podyuma çıktılar.

Moda tasarımcısı Xander Zhou da gelen yorumlar üzerine bir açıklama yaptı. Zhou’ya göre kadınlarla erkekler arasında cinsiyete dayalı sınırlar olmamalı. Zhou şöyle devam etti: “Benim geleceğe dair düşüncem bu. Moda unsurlarına dayanarak tasarım yapmadım, bu benim için doğru bir dünya değil. Bunun yerine, koleksiyonu bir film olarak, hatta kendi hikayem olarak yaratmaya çalıştım ve her modeli bir karakter olarak kurdum.”

Xander Zhou defile sonrası bir de hamile erkek fotosu paylaştı sosyal medya hesabından. Orada da ‘Erkek hamileliğinin geleceğini memnuniyetle karşılamaya hazırız’ dedi…