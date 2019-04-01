Y Project markasının denim şortları meğer iç çamaşırıymış

Yıllar önce Topshop naylondan jean yaptığında kahkahalarla gülmüş müydünüz? Eminim şimdi okuyacağınız haberden sonra güldüğünüze pişman olacaksınız. Zira beterin beteri varmış… Evet yeni trendimiz denim iç çamaşırı… Y/Project tarafından tasarlanan bu ürün ilk etapta günlük giyim için üretilen şorta benziyor. Zaten marka yeni sezon tanıtımında da günlük kullanıma uygun kombinlerle podyumda tanıttı…

Sınıflandırılmalara meydan okuyan, çeşitli alt kültürlerden ilham alan, çoğunlukla unisex koleksiyonlar hazırlayan, yenilikçi ve sofistike bir marka olan Y Project, bu yeni tasarımını 470 dolardan yani yaklaşık olarak 2 bin 700 TL’den satılıyor ve satış sitelerinde iç çamaşırı bölümünde yer alıyor.

Yeni iç çamaşırı haliyle sosyal medyanın da diline düştü. Bu garip iç çamaşırını çoğunluk saçma buldu. Hatta bebek bezi görünümüne benzetenler bile oldu. Bize sorarsanız da farklı ama bir o kadar da absürd bir tasarım ama Türkiye’de alıp giyen olur mu bilinmez!

