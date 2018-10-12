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Yağmur Tanrısevsin kıyafetiyle Zeyna’ya benzetildi
Yağmur Tanrısevsin kıyafetiyle Zeyna’ya benzetildi
Yağmur Tanrısevsin, sevgilisi Oğuzhan Koç'un başrolde olduğu, Yol Arkadaşım 2 filminin galasına giderken giydiği kıyafetle eleştiri oklarına maruz kaldı. Tanrısevsin'in kıyafeti hem beğenilmedi hem de Zeyna karakterine benzetildi...
Hale Ceylan BARLAS
Moda 12 Ekim 2018 - 08:10

Yağmur Tanrısevsin geçtiğimiz gün sevgilisi Oğuzhan Koç’un başrolde olduğu Yol Arkadaşım 2 filminin galasındaydı. Akşam düzenlenen etkinliğe Ceren Ocak imzalı bir elbise ile katılan Tanrısevsin’in kıyafeti Instagram’da çok tartışıldı.

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Çünkü sosyal medyaya düşen fotoğraflardaki görüntü öyle kötüydü ki, ister istemez ‘Berbat bir tercih’ diyorsunuz. Vücuda oturmayan bir elbise, her yerden görünen potluklar, kollardaki göz yoran ve 3 numara büyük gelmiş gibi duran kafes detayları… Haliyle kullanıcılar susmadı ve tabir yerindeyse Tanrısevsin’in stilini yerden yere vurdu.

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Birçok kişi elbiseyi çizgi roman ve dizi karakteri Zeyna’nın kıyafetine benzetti. (Haksız da değiller. Zira neredeyse Zeyna’nın kıyafetinin güncel hali gibi görünüyor.) Kimi stilist tutması konusunda fikir verdi. Bazıları yanlış seçimler yaptığını ve düğüne gider gibi değil de doğal olması yönünde yorum yaptı. Pek çok kişi ise soyadından yola çıkarak ‘Seni zaten şu halinle Tanrı sevsin ben sevmedim’ dedi…

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Ne var ki sosyal medya Yağmur Tanrısevsin’i eleştirmeye devam ederken, oyuncu da o anda düzgün çekilmiş bir fotoğrafını paylaştı. O fotoğrafa baktığınızda ise aslında hiç yanlış bir seçim olmadığını aksine proporsiyonuna çok uygun olduğunu görüyorsunuz… Ama yine de genç oyuncu seçimlerini hem yaşına hem de doğal güzelliğine göre yapsa çok daha güzel olur.

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