Yasakların delindiği yıllar Exquise koleksiyonunda hayat buldu

Mercedes-Benz Fashion Week Istanbul'a üçüncü kez katılan ve bu sezon ilk kez runway'de yer alan Exquise, 70'li ve 80'li dönemlerden ilham alan Golden Rhapsody isimli Sonbahar Kış 2019 koleksiyonunu sundu.

Koleksiyon, 70'ler dönemindeki yasakların delindiği, başkaldırının ete kemiğe büründüğü, yaşayanlarda iz, yaşamayanlarda hayranlık uyandıran, doğaya düşkün ruhu ile 80'lerin pop kültürünü, aşırılığı ve cesaretini tecrübe etmiş kadınlarını hatırlatıyor.

70'lerin sonu 80'lerin başındaki gösterişli gece hayatını temsil eden payetli, ışıltılı kumaşlar karanlık şehir hayatını aydınlatıyor. Yine aynı dönemlerden yola çıkarak şehrin günlük stiline karışan dolgu montlar, metal tokalı kemerler, güçlü ve büyük omuzlu oversize üstler ile ispanyol paça ve baggy yüksek bel pantolonlar Exquise kadınının özgür ruhunu ortaya koyan başlı başına güçlü parçalar.

