Yaşamayanlar dizisinin galasında şıklık yarışı

Uzun süredir tanıtımı yapılan ve herkesin merak ettiği ilk Türk vampir dizisi Yaşamayanlar'ın galası dün gerçekleşti. Perşembe günü internette ilk kez yayınlanacak olan dizinin prömiyerine ise ünlüler akın etti...

Slide 2 Slide 3 Slide 4 Slide 5 Slide 6 Slide 7 Slide 8 Slide 9 Slide 10

Türkiye’nin ilk vampir dizisi Yaşamayanlar’ın galası dün gerçekleşti. Başrollerinde Elçin Sangu, Kerem Bursin, Birkan Sokullu, Selma Ergeç’in yer aldığı Yaşamayanlar, perşembe günü seyirciyle buluşacak. İplik Fabrikasında gerçekleşen galada adeta şıklık yarışı yaşandı…

Vampir dizisinin galasına yakışır bir şekilde giyinen Ergeç’a anne olmak yaramış. Boyu, posu, stili, kombini, saçı, makyajıyla harikaydı.

Elçin Sangu’nun kıyafeti de oldukça şıktı ama sanki gala için çok uygun değildi… Genel olarak, ki muhtemelen konsepte uygun olsun diye siyah giyen diğer oyuncularnı yanında açıkçası biraz sırıtmış.

Gecenin en şaşkınlık yaratan ismi hiç kuşkusuz Nilperi Şahinkaya’ydı… Özellikle göz makyajıyla dikkat çeken Şahinkaya’yı daha önce hiç bu tarz makyaj ve stille görmemiştik. Şahinkaya’nın iki parçadan oluşan kıyafeti oldukça şık ne var ki kıyafetin tonlarıyla uyumsuz ayakkabıları ve makyajıyla ilgili aynı şeyleri söyleyemeyeceğim…

Galaya gelen konuklar arasında ise Ahu Yağtu görünümüyle bizden tam not alıyor. Genelde rüküş kombinleriyle karşımıza çıkan Yağtu’ya söyleyecek lafımız yok. Sadece deri etek bizi rahatsız etti. Sanki deriye giymek için vakit biraz erken gibi…

Melisa Şenolsun aslında çok güzel ve gayet de iyi giyinen genç bir oyuncu lakin dünkü galadaki tercihiyle hayal kırıklığına uğradık. Özellikle saçlar… Açık bıraktığı kıvırcık saçları çok güzel ama keşke ya saçlar alnına kadar inmeseydi ya da hafif dağınık toplasaydı. Şapka giymiş de çıkarınca bu şekli almış gibi duruyor…

Türkü Turan tam diziye uygun bir seçim yapmış. Yarasayı andıran pelerinli elbisesi konseptle çok uygun ama tek gözü rahatsız eden diz üstü çizmeleri. Keşke çizme yerine bilekten bağlamalı tek bant, kemeriyle uyumlu bir ayakkabı tercih etseymiş…

Serenay Sarıkaya her zamanki gibi yine çok havalıydı. Dolayısıyla kombinine bir lafımız yok. Ne var ki o saçlar her şeyi mahvediyor. Zira saçları oldukça dağınık ve saçak saçak görünüyor. Bir de tabii ayakkabı seçimi. Model olarak evet çok doğru bir seçim ama görünüş itibariyle hoş bir görüntü vermiyor maalesef…

Berrak Tüzünataç harika görünüyor. Tepeden topladığı saçları, sezonun trendi fırfırlı bluzuyla sade ama şık bir görünüme sahip. Ama keşke pantolonu siyah tercih etseydi. Görüntü daha da bütünleyici olabirdi… Serenay’ın kıyafeti Alberta Ferretti ve ceket 1495 Dolar, etek ise 750 Dolar…