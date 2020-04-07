Yastıkla meydan okuma sosyal medyayı etkisi altına aldı

Meydan okumada gelinen son nokta… Şimdiye kadar pek çok yeni akıma ve meydan okumaya olanak sağlayan sosyal medya, şimdi de yastık elbiselerle karşımızda…



Yurtdışında başlayan yastıkla meydan okuma, özellikle moda tutkunlarını etkisi altına almış durumda. Instagram’da -PillowChallenge- hasthtagi altında yapılan paylaşımlarda seksi tasarımlar öne çıkıyor.



Bu akıma katılmak için gerekli malzemeler bir yastık ve bir kemer… Tercihe göre topuklu ayakkabı ve çanta da kullanabilirsiniz… Yastığı bir kemer ile belinize bağlayın, çanta ve ayakkabı ile kombinleyin. İşte siz de meydan okumaya hazırsınız.



Ülkemizde de her zaman olduğu gibi önce Eda Taşpınar akıma katıldı. Bakalım önümüzdeki günlerde başka kimler, kendini bu meydan okumanın içinde bulacak…