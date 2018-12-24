Yeni yıl aksesuar trendleri

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Yılbaşı gecesi kimi soluğu eğlence mekanlarında alacak, kimi ev partisine katılacak kimi de baloya gidecek… Muhtemelen ne giyeceğinize karar vermiş ve kombininizi yapmışsınızdır. Peki ama kıyafetlerinizi aksesuarlarla bütünlemeye çalışırken dikkat etmeniz gerekenleri biliyor musunuz? Mücevher tasarımcısı İpek Selek Adıgüzel’den hangi kıyafetle nasıl aksesuar kullanılmalı öğrendik…

“Kıyafet ve aksesuar birbirini tamamlayıcı nitelikte olmalı” diyen Adıgüzel, kıyafet eğer çarpıcıysa, aksesuarın ön plana çıkmaması gerektiğini belirtiyor. Kıyafet sade ise de tam tersi aksesuarın onu şıklaştıran ve ön plana çıkan bir seçenek olması gerektiğinin altını çiziyor.

Yılbaşı gecesi pek çok kişinin eğlence ve parti ortamlarında olacağı için her türlü eğlenceli mücevheri tercih edebileceklerini de söyleyen İpek Adıgüzel, “Örneğin, yıldızlı ve pırlantalı parçalar genelde çok tercih ediliyor. Yine kıyafete bağlı olarak da bu seçim yapılabilir. Renk olarak genelde bordo (yakutlar) ve yeşil (zümrütler) tercih ediliyor” diyor.

Peki yılbaşında aksesuarları neye göre seçmeliyiz? Sade bir kıyafeti aksesuarlarla nasıl gösterişli hale getirebiliriz? İpek Selek Adıgüzel bu sorularımıza da şöyle cevap verdi: “Statement piece dediğimiz daha büyük ebatlı, pırlantalı ya da büyük renkli taşlı ürünler dümdüz siyah bir elbiseyi bile çok havalı ve şık bir hale getirebiliyor. Kıyafetin modeline göre özellikle statement bir kolye ya da küpe kıyafetin tüm havasını değiştirebilir.”

Son olarak aksesuar kullanmanın püf noktalarını da anlatan tasarımcı “Tüm aksesuarlar birbiriyle uyumlu olmalı. Eğer büyük bir küpe takılıyorsa ya ince bir kolye takılabilir ya da boynu boş bırakıp yüzük ve bilezikle devam edilebilir. Birbirine yakın iki tane farklı büyük parça kullanıldığı zaman abartı ve uyumsuzluğa sebep olabiliyor. Kolye, bilezik, yüzük ya da bilezik, bu parçalardan biri ön plana çıkıyorsa geri kalanlar tamamlayıcı nitelikte arka planda kalmalı. Özellikle bir parça öne çıkarılmak istenmediğinde ise ‘tacking’ dediğimiz birçok parçanın üst üste takıldığı kalabalık şıklık yakalanabilir” diyor.

