Yıldız Tilbe ‘Shakira’dan neyim eksik’ dedi, güldürdü

Slide 2 Slide 3 Slide 4 Slide 5 Slide 6 Slide 7 Slide 8 Slide 9 Slide 10

Ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe, geçtiğimiz gün Joly Joker’de bir konser verdi. ‘Kış Güneşi’ adlı şarkıyla başlayan konserde her zamanki gibi Yıldız Tilbe’nin romantik şarkıları geceye damgasını vurdu.

Konser için iki parçadan oluşan beyaz payetli bir kıyafet tercih eden Tilbe, programın başlarında kulise gidip kalçasına kahverengi bir fular bağlayarak çıktı. Stilini kırmızı botlarla tamamlayan Tilbe kalçasına bağladığı fularla danst etmeye başladı. Bir ara ‘Shakira takınca moda oluyor, ben takınca da bir şeyler olur herhalde. Benim ondan neyim eksik’ dedi ve herkesi kahkahaya boğdu. Bir çok kişi ise ‘Sen bizi güldürdün Allah da seni güldürsün’ diye yorum yaptı…

