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Yıldız Tilbe ‘Shakira’dan neyim eksik’ dedi, güldürdü
Yıldız Tilbe ‘Shakira’dan neyim eksik’ dedi, güldürdü
Besteleri ve şarkılarıyla Türk müziğine yön veren başarılı sanatçı Yıldız Tilbe, önceki gece verdiği konserde dansıyla da dikkat çekti. 'Benim Shakira'dan neyim eksik' diyen Tilbe herkesi kahkahaya boğdu...
Moda 1 Kasım 2018 - 12:33

Ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe, geçtiğimiz gün Joly Joker’de bir konser verdi. ‘Kış Güneşi’ adlı şarkıyla başlayan konserde her zamanki gibi Yıldız Tilbe’nin romantik şarkıları geceye damgasını vurdu.
yildiz1Konser için iki parçadan oluşan beyaz payetli bir kıyafet tercih eden Tilbe, programın başlarında kulise gidip kalçasına kahverengi bir fular bağlayarak çıktı. Stilini kırmızı botlarla tamamlayan Tilbe kalçasına bağladığı fularla danst etmeye başladı. Bir ara ‘Shakira takınca moda oluyor, ben takınca da bir şeyler olur herhalde. Benim ondan neyim eksik’ dedi ve herkesi kahkahaya boğdu. Bir çok kişi ise ‘Sen bizi güldürdün Allah da seni güldürsün’ diye yorum yaptı…
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Yıldız Tilbe dünyaca ünlü star Shakira'ya gönderme yaptı...

Yıldız Tilbe dünyaca ünlü star Shakira’ya gönderme yaptı…

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