Yıldız Tilbe’nin stili Kendall Jenner’a benzetildi

Dünyaca ünlü model Kendall Jenner, geçtiğimiz gün elinde çiçeklerle sokakta yürürken görüntülendi ama modelin sevimli halleri dışında stili dikkat çekti. Eflatun rengi crop top bir triko, yine aynı renk mini hırkası ve kovboy pantolonunu andıran ilginç jean’iyle kameralara yansıyan Jenner, her ne kadar rüküşlüğüyle gündem olsa da, beğenenler de bir hayli fazlaydı…

Kendall’dan sonra ise ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe, bir mekan çıkışı görüntülendi. Kendall ile benzer stil uygulayan Tilbe’nin de jean pantolonu dikkat çekti. Sosyal medya ise ünlü şarkıcıyı Jenner ile kıyaslamaktan geri kalmadı ve ‘Trendler Yıldız’dan sorulur’ yorumu yaptı…

