Yıldızlar geçidinden çok konuşulan fotoğraflar

Londra’da düzenlenen ‘Vogue World Show’ dünyaca ünlü isimleri bir araya getirdi. Kırmızı halıda yürüyen ünlüler göz kamaştırdı.

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Londra Moda Haftası'nı başlatan ‘Vogue World Show'da oyuncular Sienna Miller ve Jodie Turner-Smith, şarkıcı Rita Ora ile manken Winnie Harlow kıyafetleriyle dikkatleri üzerine çekti.

Royal Drury Lane Tiyatrosu’nda ‘açılış gecesi' temalı akşama ikinci çocuğunu bekleyen 41 yaşındaki Sienna Miller, göbeği açık bir kıyafet ile katıldı.

İngiltere'nin ‘Met Gala'sı olarak adlandırılan etkinlikte Kanadalı model Winnie Harlow siyah kadife ceketi ve dekoltesiyle göz kamaştırdı. 29 yaşındaki model, kıyafetini beyaz, büyük yakalı saten bir pelerinle tamamladı.

Şarkıcı Rita da yürümesi oldukça zor olan siyah, uzun kuyruklu bir elbise ile dikkatleri üzerine çekti.

Gecenin en cüretkar isimlerinden birisi Jodie Turner-Smith oldu. Kıyafetinin alt kısmında sadece bir tanga kullanan Turner-Smith, üst tarafında da siyah saten fiyonk ile bakışları üzerine topladı.

Oyuncu Jared Leto da kıyafetinden daha çok göz makyajı ile dikkati çekti.

Sex Education dizisindeki rolüyle hatırlanan Ncuti Gatwa, geceye transparan bir üst ile katıldı.

Oscar’lı oyuncu Kate Winslet, geceye daha sade kıyafetle katılmayı tercih etti.

Kırmızı halıda yürüyen bu isimlerin dışında etkinliğe sade bir giriş yapmayı tercih edenler de vardı. Bu isimlerden birisi Victoria Beckham oldu.

Gece, 2023-24 Sonbahar/Kış koleksiyonlarının yer aldığı özel bir defileyle devam etti.