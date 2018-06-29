YSL yeni sezon koleksiyonunda namaz takkesi kullandı

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Son iki yıldır muhafazakar moda tabir yerindeyse altın çağını yaşıyor. İlk kez tesettür koleksiyonu çıkaran Dolce & Gabbana tepkileri üzerine çekmiş ama özellikle Ortadoğu’da satış rekorları kırmıştı. Bu akıma geçtiğimiz sezon Gucci’de eklendi. Zira muhafazakar moda pazarına olan ilgi git gide artmaya başladı.

Ortadoğu zenginlerinin dünya sosyetesinde daha çok boy göstermeleri, ünlü markaların koleksiyonlarında yer alan parçalara yüzbinlerce dolar harcamaları bunda oldukça etkili oldu. Gucci gibi Chanel, Armani ve DKNY markaları da tesettür koleksiyonları çıkarmaya başladı…



Geçtiğimiz hafta ise ünlü moda evi Yves Saint Laurent sosyal medya hesabından bir fotoğraf paylaştı. Ünlü top model Cindy Crawford’un kızı Kaia Gerber, boynuna taktığı çanta ile poz vermişti. Aslında David Sims’in hazırladığı koleksiyonda Kaia’nın taktığı çanta öne çıkarılmak istenmişti… Kampanyanın yıldızı yeni sezon çanta idi…

Ne var ki üzerinden neredeyde 1 hafta geçtikten sonra fotoğraftaki bir detay Müslümanlar’ı ayağa kaldırdı… Kaia’nın başına taktığı şapkayı ‘Namaz Takkesi’ne benzetenler bir hayli fazlaydı… İlk bakışta başlığın gerçekten namaz takkesine benzediği yadsınamaz bir gerçek…

Bunun üzerine YSL markası, adeta sosyal medya kullanıcılarının hışmına uğradı. Pek çok kişi markayı gerekli mecralara şikayet ettiklerini dile getirdi… İşte sosyal medyaya yansıyan yorumlardan bazıları…

“1950’den beri babam bunu daha iyi taşıyor”

“Sanırım babalarımız aynı şapkayı takıyor”

“Bu kültürel olarak uygunsuz bir görüntü. Sonuçta bu başlık dini amaçla kullanılıyor. Bir moda parçası değil.”

“Kaia’nın stilistleri çekimlerden önce dini kültürleri araştırsa iyi olur.”

“Dini kültürlere dikkat edin. Moda amaçlı kullandığınız başlık müslümanlar için önemli.”

“Neden Museviler’in Kipa’sı değil de Müslümanlar’ın Takke’si kullanılıyor”