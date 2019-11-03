Dünyaca ünlü isimlerin severek giydiği, kırmızı halıda en çok tercih ettiği marka Zac Posen, kapanıyor. Amerikalı moda tasarımcısı Posen, maddi sıkıntılar çektiğini söyledi.

Amerikalı moda tasarımcısı Zac Posen, kendi adını taşıyan markasını kapatma kararı aldı. Geçen eylül ayında 2020 İlkbahar Yaz sezonuna ait yeni koleksiyonunu New York Moda Haftası’nda tanıtan Posen, maddi zorluk içinde olduğunu belirtti.

Dün ortaya çıkan bu haberden sonra, pek çok kişi söylentilerin doğru olmadığını, böyle bir şeyin olamayacağını belirtse de marka bugün bir açıklama yaparak haberi doğruladı.

Özellikle kırmızı halıda dünyaca ünlü isimlerin ilk tercihi olan Zac Posen, dün itibariyle çalışmalarına son verdiklerini ve varlıkların düzenli bir şekilde elden çıkarılacağını açıkladı.

Markadan yapılan açıklama şöyle; “Zac Posen moda ve aksesuar markasının sahipleri bugün şirketin çalışmasına son verme ve varlıklarının düzenli bir şekilde elden çıkarılmasına karar vermiştir. Şirket Yönetim Kurulu, bu zor kararı, işletmelerin kapsamlı bir stratejik ve finansal incelemesini yaptıktan sonra ve endişe verici bir satış süreci takibi sonucu vermiştir. Yönetim Kurulu bu sonuçtan hayal kırıklığına uğramıştır ancak faaliyetlerine devam edememektedir ve bu aşamada düzenli bir elden çıkarmanın en iyi hareket tarzı olduğuna inanmaktadır.”