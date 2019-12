Zehra Işık “Lokasyon bazlı mağazalar ile büyüdük”

İlk başta Adil Işık markasıyla yola çıkan, 2011 sonrası adL adıyla atağa geçen ve ilk yurt dışı deneyimini Rusya’da yaşayan marka, günden güne hedeflerini büyütüyor. Hem adL hem de Love My Body markalarıyla yurt dışına açılan grubun kurucuları Adil ve Zehra Işık, 2019 yılında, özellikle yaptıkları işbirlikleri ve defilelerle kendilerinden söz ettirdi. Her geçen gün büyümeye devam eden, adL’nin tasarım ekibinin de başında olan temsilcisi, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Zehra Işık’la 2020 planları ve stil üzerine sohbet ettik...

2019 yılı adL için nasıl geçti?

Perakende sektörüne baktığınızda inişli çıkışlı bir yıl oldu aslında. Bizim marka olarak bazı stratejik kararlarımız oldu, lokasyona özel mağazalar açtık. Sirkeci ve Beyoğlu'nda mağaza açtık, Grand Pera'daki mağazamız tam bir deneyim konseptli oldu. İstanbul dışında Ankara, Adana gibi büyük şehirlerdeki yeni avm'lerde yer almaya özen gösterdik. Planlarımızın büyük bir yüzdesini yurt dışına da yönelttik, Suudi Arabistan bölgesinde yeni mağazalarımız açıldı, şimdi Katar'ı değerlendiriyoruz. Farklı olarak Gürcistan da bir mağaza açıldı, bununla birlikte önümüzdeki yıl planlarımızda Türki cumhuriyetlerdeki bilinirliğimizi arttırmayı hedefliyoruz.

adL için Cengiz Abazoğlu, Mert Aslan ve Yasemin Öğün gibi isimlerle çalıştınız. Hepsi farklı zevklere hitap ediyor ancak en çok talep gören işbirliğiniz hangisi oldu?

adL ve Cengiz Abazoğlu en uzun soluklu yerli marka ve modacı iş birliği olarak devam ediyor. 10 yılı geride bıraktık. Cengiz Bey ile enerjimiz çok tuttu. Her yıl büyük bir aşkla ve özveriyle gündüzden geceye kombinlenebilir koleksiyonlar hazırlıyoruz. Mert Aslan ile daha farklı bir yolculuğumuz oldu. Mert'in moda editörü kimliği zamanında moda çekimlerinde yollarımız kesişti. NightZoom markamız altında kapsül bir koleksiyonla başladık, daha feminen ve sofistike kadınları yakaladığımız bir çizgi oldu. Daha çok gece ağırlıklı koleksiyonumuzun 11’incisi yolda… Love my body markamızda moda tutkusuyla yeniden çalışmaya başladık. Yasemin, bu kış başarılı bir koleksiyona imza attı. Yeniden bir araya gelişimizle birlikte ‘Refresh' adını verdiğimiz koleksiyonda hem günlük, hem dış giyim hem de şık gece elbiseleri ile iş birliğimize yeni bir soluk kattık, şimdi önümüzdeki yazı bitiriyoruz.



2019 yılında adL mağazalarında en çok satan ürün neydi?

adL, olmazsa olmazı tabi ki elbise, bu yıl da en çok satan ürünlerimizde elbiselerimiz ön planda. Ama tulum da çok sattık. Türk kadını için zor bir ürün olan tulumlarımız çok sevildi ve elbiseden sonra en çok sattığımız ürün tulum oldu.



Sizin stilinizde adL nerede? Kıyafetlerinizi markanızdan mı tercih ediyorsunuz?

Aksesuarlarımda tabii ki farklı markaları tercih ediyorum. Onun dışında, adL ve Love my body dışında giyinmiyorum diyebilirim. Gün içinde de yoğun programım ve toplantılarım olduğu için genelde ceket tercih ediyorum.



Daha önce TEV Vakfı ile Safiye Ayla'yı anmak için bir koleksiyon hazırladınız. Her zaman Saadet Öğretmen'e sonsuz destek veren bir markasınız. STK'lar ile ilgili yaptığınız çalışmalardan bahseder misiniz?

Marka olarak her sezon mutlaka bir STK ile projeler üretiyoruz. TEV X Safiye Ayla koleksiyonu çok farklı bir proje oldu. Türkiye'nin en güçlü kadınlarından ilk ses sanatçısı Safiye Ayla'nın sandığından çıkan sahne elbiselerinden bir koleksiyon yaptık, geliri tamamen TEV’e bağışladık. Saadet Öğretmen'le yaklaşık 3 yıldır tanışıyoruz, hikayesi beni çok etkiledi. Sık sık bir araya geliyoruz. Geçen yıl Love my body markamız ile bir iş birliği yaptık, UCİM'in mavi kelebekleri ile şal tasarladık ve gelirini UCİM'e bağışladık. Şimdi yeni yıl için çok taze bir projemiz var. Bu kez mavi kelebekler adL şallar ile buluştu, kurumsal yeni yıl hediyelerimiz bu şallar… Mağazalarımızda ve online'da da satışa sunduk, tüm geliri UCİM'e gidecek, ne kadar çok satışı olursa, o kadar mavi kelebek uçurmayı hedefliyoruz.



2020 ‘de adL için neler planlıyorsunuz? Ne gibi değişiklikler, gelişmeler olacak?

Yurt içinde de stratejik lokasyonlarda planlı olarak büyüyeceğiz. 2020 yaz koleksiyonlarımız şimdiden hazır. Bir de tabi bizimle özdeşleşen büyük bir defile projemiz var. adL+Cengiz Abazoğlu ilkbahar yaz 2020 koleksiyon defilemiz 4 Mart'ta! Sürprizlerle dolu bir yıl olacak.