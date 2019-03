Zendaya, 70’lerden ilham aldığı koleksiyonuyla beğeni topladı

Zendaya, cumartesi gecesi 70'lere gönderme yaptı. 1973 yılının efsanevi Battle of Versailles defilesinden ilham alınarak hazırlanan koleksiyon beğeni topladı...

Amerikalı oyuncu Zendaya, Tommy Hilfiger’ın küresel marka elçisi oldu ve marka ile birlikte 70'lerin ikonlarından ve 1973 yılının efsanevi Battle of Versailles defilesinden ilham alan ortak bir koleksiyon çıkardı…

Paris Moda Haftası’nda İlkbahar 2019 koleksiyonu, el çizimi Zodyak desenleri, pozitifliğin yapıtaşlarından birini oluştururken özel dikim takım elbiseler, erkek giyimine canlı ve terzi dikişi yorumlar getiriyor. Süveterler ve elbiseler özgüven yayarken lüks deriler ve seksi denim siluetleri, feminenliğin başrolü oynamasına olanak veriyor.

Defile, Battle of Versailles yorumunu hayata geçirmek amacıyla kırk yıldan uzun süredir moda dünyasında devrim yaratan ikonik süper modelleri de içeren efsane bir kadroyu bir araya getirdi.

Defilenin kapanışını modanın ilham perisi, 70'lerin disko kraliçesi, Paris gece hayatının ikonu ve 80'lerin pop yıldızı Grace Jones yaptı. Orijinal 1973 Battle of Versailles defilesinde de podyuma çıkan dünyanın ilk siyahi süper modeli Pat Cleveland, Vogue dergisinin Amerikan versiyonunun kapağında yer alan ilk Afrika kökenli Amerikalı süper model Beverly Johnson ve 250'den fazla moda dergisinin kapağına çıkan süper model ve oyuncu Beverly Peele da podyuma çıktı.

Revlon'la büyük bir kozmetik anlaşmasına imza atan ilk Afrika kökenli Veronica Webb, ayrıca 90'ların süper modelleri Debra Shaw ve Chrystèle Saint Louis Augustin ile süper model ve Vogue kapak yıldızı Brandi Quinones podyuma çıkan isimler arasında yer aldı.