Zendaya aylar sonra Lindsay Lohan’a cevap verdi

Yaklaşık iki ay önce Met Gala'da giydiği Sindirella kıyafeti ile Lindsay Lohan'ın eleştiri oklarına hedef olan Zendaya, aylar sonra cevap verdi. Ünlü oyuncu 'İnsanlar sadece olumsuzlar' dedi...

Mayıs ayının ilk haftası New York’ta düzenlenen MET Gala’ya Tommy Hilfiger markasına ait bir Sindirella kostümüyle katılan ünlü oyuncu Zendaya, o dönem Lindsay Lohan tarafından taklit etmekle suçlanmıştı.

Hatırlarsanız Zendaya, pembe halıda mini bir şov yapmış ve peri, tıpkı filmdeki gibi ‘Bibbidi Bobbidi Boo' dediğinde genç oyuncunun elbisesi bir anda parıldamaya ve kabarmaya başlamıştı. Lohan da bu görüntüden sonra aynı kıyafeti 2016’da Zac Posen’ın oyuncu Claire Danes için tasarladığını, yine MET Gala’da giydiğini ve Zendaya’nın üç yıl sonra oyuncuyu taklit ettiğini dile getirmişti.

Zendaya yakın zamanda verdiği bir röportajında Lindsay Lohan’ın Sindirella elbisesini taklitle suçlanmasına cevap verdi ve “Kendimi incitmedim. Bu yorum beni üzmedi çünkü o kişinin neler yaşadığı hakkında hiçbir fikrim yok. Belki de garip bir şekilde bu yorum o gün onları daha iyi hissetirdi. İnsanlar sadece olumsuzlar” dedi…