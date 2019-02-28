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Zendaya, kendini Mary Poppins’e benzetti
Zendaya, kendini Mary Poppins’e benzetti
Ünlü oyuncu Zendaya, geçtiğimiz gün Marc Jacobs'un Paris Moda Haftası kapsamında düzenlediği defileye katıldı. Zendaya'nın üzerine giydiği palto ise sosyal medyanın dilinde...
Moda 28 Şubat 2019 - 09:40

Zendaya, geçtiğimiz gün Paris Moda Haftası’nda 2019/20 Sonbahar Kış koleksiyonunu görücüye çıkaran Marj Jacobs’un defilesini izlemeye gitti.
Defileye giderken baştan aşağı markaya ait bir look tercih eden Zendaya’nın üzerine giydiği palto ile dalga geçildi. Her ne kadar Zendaya şu an gösterimde olan Mary Poppins filminin baş karakterine benzetse de yine de eleştirilmekten kurtulamadı.
Daha çok babasının paltosuyla sokağa çıkmış gibi duran Zendaya, kıyafetini Christian Louboutin stilettolarıyla kombinledi…

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