Zendaya Tommy Hilfiger için tasarladı

Ünlü oyuncu Zendaya da kendini moda dünyasının içine atan isimlerden biri. Tasarıma meraklı olan genç oyuncu, Tommy Hilfiger’ın kadın giyim küresel marka elçisi oldu ve marka için 2019 İlkbahar koleksiyonu hazırladı.

2 Mart’ta Paris Moda Haftası’nda yeni koleksiyonu TommyXZendaya’yı sergileyecek olan oyuncu, koleksiyonda 1970'li yılların güçlü ikonik kadınlarını öne çıkarmış.

O dönem düzenlenen efsanevi Battle of Versailles defilesini ve podyuma çıkan Amerikalı modellerin etkileyici duruşunu çağrıştıran koleksiyonda, yüksek belli jean pantolonlar ve takım elbiseler, yoğun krem rengi, lacivert, bordo ve şarap kırmızısı renk paleti, “Z” ve “T” işlemeleri ile güçlü ve özgüvenli görünümler öne çıkıyor.

