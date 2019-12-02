Zeynep Mansur kapanışı yaptı

Zeynep Mansur, geçen gün Denizli'de gerçekleşen Denizli Fashion Week kapsamında podyuma çıktı. Mayo üzerine tül bir elbise giyen Mansur, hem defilede yürüdü hem de şarkı söyledi...

Şarkıcı Zeynep Mansur, Denizli Fashion Week’te podyuma çıktı. Moda haftasının kapanışını yapan Mansur, kreatif direktörlüğünü Cihan Nacar’ın yaptığı koreograf Eda Meltem Yılmaz’ın üstlendiği Shikka markasının defilesinde boy gösterdi.

Kapanışta ünlü modeller Şebnem Schaefer, Ece Begüm Yücetan ve Best model ünvanlı Derya Ekşioğlu, Hande Taşkın, Leena Shindondola ile defilede yer alan şarkıcı, hem şarkısını söyledi hem podyumda yürüdü. Mayosu ile podyuma çıkan Mansur “Benim için çok farklı ve keyifli bir deneyim oldu” dedi.