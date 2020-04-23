Zeynep Tosun elindeki kumaşlarla doktorlara önlük dikiyor

Lady Gaga’nın en sevdiği Türk tasarımcılardan biri olan Zeynep Tosun, corona virüsünün tüm dünyayı etkisi altına aldığı şu günlerde, kendi imkanlarıyla sağlık çalışanlarına destek olmaya çalışıyor.



Tosun, yeni koleksiyon hazırlamak yerine, atölyesinde bulunan tüm pamuklu kumaşlarla, doktorlar için önlük dikiyor. Ünlü moda tasarımcısı ilk diktiği önlükleri ise Üsküdar Devlet Hastanesi’ne bağışladı. Tosun tek bir hastane ile sınırlı da kalmayacak. Mümkün olduğunca pek çok hastanedeki doktorlara önlük dikmeye devam edecek…