Zidane’ın imza töreninde giydiği pantolon dikkat çekti

Teknik Direktör Zinedine Zidane, Real Madrid’in Solari ile yollarını ayırmasının ardından ikinci kez takımın başına geçti. Fransız teknik adam için yapılan resmi açıklamanın ardından kulüp binasında dün bir imza töreni düzenlendi.

Törene eşi Veronique Zidane’la birlikte katılan 46 yaşındaki Zidane’ın stili dikkat çekiciydi. Haki tonlarında bir blazer ceketle, paçaları bir hayli yukarıdan kıvrılmış jean pantolon giyen teknik direktörün stili özellikle sosyal medyada çok eleştirildi.

Aslında bu tip jeanler, sokak modasında oldukça popüler. Daha çok ‘Y’ ve ‘Z’ kuşağının tercihi olan bu pantolonlar pek çok markanın koleksiyonlarında da yer alıyor. Ne var ki, gençler üzerinde görmeye alışık olduğumuz bu tarz, Zidane’da oldukça sırıtmış. Özellikle kendi imza töreni için oldukça yanlış bir seçim olmuş. Zira etrafındaki yöneticilerin veya takım görevlilerinin giyimlerine baktığınızda Zidane’ın kıyafeti göze batıyor…

Sosyal medya ise ciddi bir törene böyle bir kıyafet seçtiği için teknik adamı eleştirirken, bazıları ise ‘İşi kaptıysa şimdi paçaları sıvama zamanı’ gibi yorumlarda bulundu.

Fransızlar da, Zidane’ın pantolon seçimiyle dalga geçti. ‘Keşke çıplak gelseydin daha iyiydi’ yazanlar dahi var. Hatta bazıları ‘Koskoca Zidane… Bir jean pantolonla her şeyi mahvetti’ yazarak stilinin ne kadar kötü olduğuna dikkat çekti.



En esprili yorumlardan biri de şuydu: “Olay şöyle gelişti… Zidane’nin evine giren hırsız, çamaşır makinesini çaldı. Sadece eşinin jean pantolonunu bıraktı. Paçaları kısa gelince de napsınlar hemen bir ekleme yaptırıp imza törenine yetiştiler…”