Zoe Kravitz 30 yıl sonra Lisa Bonet ile aynı pozu verdi

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Ünlü oyuncu Lisa Bonet, 1988’in kasım ayında Rolling Stone dergisinin kapağı oldu ve tamamen çıplak bir şekilde poz verdi. Bu pozu 30 yıl sonra kızı Zoe Kravitz yeniden canlandırdı…

Yine aynı annesi gibi oyuncu olan 29 yaşındaki Zoe Kravitz’e teklif gittiğinde hiç düşünmeden kabul etmiş. Big Little Lies’ın yıldızı genç oyuncu 30 yıl önce ve 30 yıl sonra çekilen fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaştı ve yüzbinlerce beğeni binlerce yorum aldı…