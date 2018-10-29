Zoe Kravitz 30 yıl sonra Lisa Bonet ile aynı pozu verdi

Ünlü oyuncu Lisa Bonet'in kızı 29 yaşındaki Zoe Kravitz, annesinin bir dergiye verdiği çıplak pozun aynısını 30 yıl sonra yeniden canlandırdı.
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Ünlü oyuncu Lisa Bonet, 1988’in kasım ayında Rolling Stone dergisinin kapağı oldu ve tamamen çıplak bir şekilde poz verdi. Bu pozu 30 yıl sonra kızı Zoe Kravitz yeniden canlandırdı…
Oyuncu Lisa Bonet’in 1988 yılında verdiği poz.
Yine aynı annesi gibi oyuncu olan 29 yaşındaki Zoe Kravitz’e teklif gittiğinde hiç düşünmeden kabul etmiş. Big Little Lies’ın yıldızı genç oyuncu 30 yıl önce ve 30 yıl sonra çekilen fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaştı ve yüzbinlerce beğeni binlerce yorum aldı…
Oyuncu Zoe Kravitz, 30 yıl sonra annesi ile aynı pozu verdi.
Zoe Kravitz, babası Lenny Kravitz, annesi Lisa Bonet… Lisa 1993’te Lenny ile boşandı ve geçtiğimiz yıl Game of Thrones’tan tanıdığımız Jason Momoa ile evlendi…