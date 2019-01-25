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Zuhair Murad’ın 2019 İlkbahar Yaz koleksiyonunda Dior etkisi!
Zuhair Murad’ın 2019 İlkbahar Yaz koleksiyonunda Dior etkisi!
Dünyaca ünlü moda tasarımcısı Zuhair Murad, geçtiğimiz gün 2019 İlkbahar Yaz Haute Couture koleksiyonunu tanıttı. Koleksiyonda yer alan bir tasarımın ise Dior'a ait olduğu iddia edildi...
Hale Ceylan BARLAS
Moda 25 Ocak 2019 - 12:03

Lübnan asıllı ünlü moda tasarımcısı Zuhair Murad, geçtiğimiz gün Paris Haute Couture Moda Haftası kapsamında 2019 İlkbahar Yaz Haute Couture koleksiyonunu sundu.

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Soldaki, Dior’un 1951’deki Haute Couture koleksiyonundan. Sağdaki ise Zuhair Murad’ın geçtiğimiz gün tanıttığı 2019 İlkbahar Yaz koleksiyonundan…

Haute Couture tasarımlarıyla dünyaya adını duyuran ve her zaman taklit edilen Murad’ın bu kez kendisinin taklit ettiği iddia edildi. Koleksiyonda yer alan mavi bir elbisenin, 1951 yılında Dior tasarladığı Haute Couture bir elbiseyle neredeyse birebir benzer olduğu gözler önüne serildi.
zuhair-muradSosyal medyada da ses getiren bu durum ile ilgili ne Dior ne de Zuhair Murad tarafından bir açıklama gelmedi…
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