Bebeğiniz dünyaya geldiğinde onun için yapabileceklerinizin sınırı yoktur. Her ebeveyn çocuğunu en iyi şekilde büyütebilmek için yola çıkar. Bebekler dünyaya gözlerini açtığında bez, giysi ve oyuncak gibi pek çok ürüne ihtiyaç duyarlar. Peki, 1-2 yaş oyuncak seçimi nasıl olmalı?

Özelikle oyuncak seçiminde acele etmek oyuncakların evde gereksiz yer kaplamasına ve çocuğun zamanla bu oyuncaklarla oynamaktan sıkılmasına yol açabilir. Bebeğin aylık gelişimine ve çocuğun yaşına göre oynayabileceği bir oyuncak almak, çocuğun oyuncaklarını sevebilmesi ve onlarla vakit geçirebilmesi için daha yararlı olabilir. Oyuncaklar çocuklar için başta eğitici kas ve motor gelişimlerini teşvik edici olmalıdır. 1 ve 2 yaş çocuklar için oyuncak seçimi oldukça karmaşık gelebilir. İşte 1-2 yaş oyuncak seçimi nasıl olmalı devamı yazımızda;

0-12 AY OYUNCAK SEÇİMİ

İlk 3 ay boyunca bebeğiniz etrafı gözlemlemekten daha fazlasını yapamaz. Vizyonu henüz gelişmediği için parlak ve şekilli öğeleri daha çok tercih edebilir. Henüz 0-12 ay bebekler için gıcırtı veya hışırtı sesi çıkarabilen yumuşak dokuya sahip sevimli oyuncaklar seçilebilir. Bu süreçte bebekler diş çıkaracağından dolayı oyuncakları ağzına götürmeye eğilimlidirler. Bu nedenle tırtıklı dokuya sahip oyuncaklar diş ağrısını hafifletmeye yardımcı olabilir. İşte oyuncak önerileri…

-Çıngıraklar

-Kırılmaz aynalar

-Yumuşak, yıkanabilir, renkli doldurulmuş peluşlar veya güler yüzlü bebekler

-Küçük doldurulmuş kumaş topları

-Etkinlik panoları

1-2 YIL OYUNCAK SEÇİMİ

Bebeğiniz neden ve sonuç ilişkisini kavramaya başlar. Eylemlere yanıt vererek motor becerilerini kullanabilecekleri oyuncaklardan zevk almaya başlarlar. İşte bebeğiniz için birkaç öneri…

-Yerleştirme bardak ve kutular

-Şekil ayırıcılar

-Okul otobüsü veya itfaiye aracı gibi büyük oyun araçları ve bunlara binen insanlar

-Şekil ayırıcılar- parçalı bulmacalar

-Banyo vakti için lastik ördekler veya oyuncak tekneler

-Tef, davul gibi sağlam müzik aletleri

-Becerilerini geliştirmek için alet takımları

-Gürültü yapan yaşına uygun oyuncaklar